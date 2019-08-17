الحكومة وعصا المرجعية .

2019/08/17 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رحيم الخالدي… كثير من الناس لا يفرق بين الحكومة والدولة..لذا نرى اليوم أن هنالك جهالة أصابت المجتمع، وأصبح المواطن لا يفرق بين العموم والخصوص، كذلك هنالك تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي يعممها، وأبسط مثال على ذلك شعار “كلهم حرامية” ولو سلمنا بمحتوى الشعار، فمن هو الصالح؟ وهذا يشمل مطلق الشعار، وهنا طامة […]

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