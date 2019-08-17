2019/08/17 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الحج العراقية عن عودة أول وجبة من الحجاج عبر الخطوط الجوية العراقية, على متنها 202 حاجاً إلى مطار النجف الأشرف , بالإضافة لعبور أول دفعة من الحجاج عبر منفذ عرعر الحدودي البري.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول الرحلة الأولى للحجاج العراقيين إلى مطار النجف الأشرف النعيم نيوز.

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