منظمة أميركية تسعى لوضع تحذيرات جديدة على علب السجائر

2019/08/17 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق في محاولة جديدة منها للحد من #التدخين في العالم، تسعى إدارة #الغذاء والدواء #الأمريكية، لوضع تحذيرات جديدة على علب #السجائر، والتي ترى أنها الأكثر أهمية في […]

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