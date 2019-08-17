الشرطة الاتحادية تدمر وكر لـ”داعش” قرب تلال حمرين

2019/08/17 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، السبت، عن تدمير وكر لتنظيم “ داعش” قرب تلال حمرين.وذكرت القيادة، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “اللواء 4 وبإسناد فوج المشاة الآلي الفرقة الخامسة، تمكن من تدمير وكر للعصابات الارهابية اثناء تفتيش مناطق العواشرة والمبدد وابو رگبة غرب ناحية الرشاد في كركوك والمحاذية لتلال حمرين”.[…]

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