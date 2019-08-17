الصقور يتعاقد مع مدافع جديد لخوض الدوري الممتاز وبطولة عربية

2019/08/17 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ابرم نادي القوية الجوية يوم السبت عقدا مع مدافع جديد لفريقه بكرة القدم لخوض الدوري الممتاز في العراق، وبطولة الاندية العربية.

وذكر بيان صادر عن النادي اليوم، ان فريق القوة الجوية بكرة القدم يتعاقد مع المدافع حسن رائد لتمثيله في مسابقتي الدوري الممتاز وبطولة الكأس فضلا عن بطولة الاندية العربية.

واوضح البيان ان المدافع قادم من صفوف فريق الكرخ ومدة التعاقد معه ٣ مواسم.

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