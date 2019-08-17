النفط تعلن ارتفاع معدلات انتاج المصافي مقارنة بالعام الماضي

2019/08/17 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن ارتفاع معدلات انتاج المصافي العراقية من وقود البنزين وزيت الغاز مقارنة بمعدلات انتاج العام الماضي، مشيرة الى

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