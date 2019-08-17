الصقور تسمي مديراً جديداً لمكتبها الاعلامي

2019/08/17 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

سمت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الاعلامي علاء محمد مديرا للمكتب الإعلامي للنادي.

واسندت مهمة مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية لمحمد ليتولى

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