English | كوردى

السيد الحوثي: عمليات سلاح الجو المسير تعتبر من أكبر ضربات استهداف مطارات التحالف العدوان منذ بداية الحرب


السيد الحوثي: عمليات سلاح الجو المسير تعتبر من أكبر ضربات استهداف مطارات التحالف العدوان منذ بداية الحرب
2019/08/17 | 17:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

السيد الحوثي: عمليات سلاح الجو المسير تعتبر من أكبر ضربات استهداف مطارات التحالف العدوان منذ بداية الحرب

الاخبار العاجلة

السيد الحوثي: عمليات سلاح الجو المسير تعتبر من أكبر ضربات استهداف مطارات التحالف العدوان منذ بداية الحرب

السبت 17 أغسطس 2019 - 16:50

السيد الحوثي: عمليات سلاح الجو المسير تعتبر من أكبر ضربات استهداف مطارات التحالف العدوان منذ بداية الحرب

السيد الحوثي: عمليات سلاح الجو المسير تعتبر من أكبر ضربات استهداف مطارات التحالف العدوان منذ بداية الحرب 

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tv/media/cache/6a/e6/6ae606809343012654232427df8e505d

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحوثي: عمليات سلاح الجو المسير تعتبر من أكبر ضربات استهداف مطارات التحالف العدوان منذ بداية الحرب ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحوثي: عمليات سلاح الجو المسير تعتبر من أكبر ضربات استهداف مطارات التحالف العدوان منذ بداية الحرب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا