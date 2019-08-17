الياسري يصل الى طهران للقاء نظيره الايراني

2019/08/17 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل، اليوم السبت، وزير الداخلية ياسين الياسري الى طهران.وذكرت المواقع الايرانية انه كان في إستقباله لدى وصوله الى مطار الإمام الخميني الدولي، مساعد وزير الداخلية للشؤون الإقتصادية "بابك دين برست".ورحب دين برست بقدوم الياسري، معربا عن امله بان توفر الزيارة، الارضية للمزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك توفير التمهيدات اللازمة لمشاركة ملايين الزوار في مراسم اربعينية الامام الحسين {عليه السلام}.ومن المقرر ان يلتقي وزير الداخلية عصر اليوم نظيره الايراني "عبدالرضا رحماني فضلي".

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