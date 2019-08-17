مزارع العتبة الحسينية: خطتنا المستقبلية تهدف للتصدير منتوجنا الزراعي وليس سد حاجة السوق المحلية فقط

2019/08/17 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم التنمية الزراعية في العتبة الحسينية المقدسة عن مواصلة الأعمال بتوسعة واستصلاح الأراضي في مشروع سيد الشهداء الزراعي.وقال الخبير الزراعي والمشرف على مزارع العتبة الحسينية عدنان عوز، لوكالة نون الخبرية، ان "العمل مستمر لاستصلاح الارض ضمن مشروع سيد الشهداء الزراعي الواقع على طريق قضاء عين التمر".واضاف ان "المساحة المقرر استصلاحها تبلغ {5000 دونم} خصصت لزراعة الحنطة"، موضحاً انه "تم نصب 11 مرشة محورية من منشأ عالمي رصين، بالاضافة الى تواصل العمل لاستكمال نصب باقي المرشات والبالغ عددها 50 مرشة".واشار الى ان "المزارع التابعة للعتبة الحسينية في قضاء عين التمر تعتمد في السقي على المياه الجوفية عن طريق حفر ابار ارتوازية".وبين ان "ادارة العتبة الحسينية لم تضع في حساباتها من خلال هذه المشاريع الجانب المادي وتحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح، وانما لديها هدف اكبر واسمى يتجلى بتشغيل اكبر قدر ممكن من الايدي العاملة والحد من الاستيراد ودعم المنتوج الوطني والوصول الى مرحلة التصدير كخطة استراتيجية مستقبلية".يذكر ان الجزء الاول من مشروع مدينة سيد الشهداء البالغ مساحته 1000 دونم سوق لسايلو كربلاء اكثر من 1500 طن من الحنطة.

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