أرسنال يتخطى بيرنلي بصعوبة في الدوري الإنكليزي

2019/08/17 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برس:

حقق أرسنال، فوزا صعبا على ضيفه بيرنلي، بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذي جمع الناديين، اليوم السبت، على ملعب "الإمارات"، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وافتتح المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت أهداف أرسنال، في الدقيقة 13 من زمن اللقاء، مستغلا كرة عرضية من الإسباني سيبايوس، استقبلها لاكازيت وسددها في مرمى بيرنلي.

ولكن أشلى بارنيز نجح في تسجيل هدف التعادل، بالدقيقة 43 من زمن اللقاء، بعدما استغل عرضية كرة عرضية، فشل مدافعي الغنرز في تشتيتها، ليستقبلها ويضعها في شباك الحارس لينو، لينتهى الشوط الأول، بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

وفي الشوط الثاني، سجل المهاجم الغابوني بيير أوباميانغ ثاني اهداف فريق أرسنال، بالدقيقة 64، من تسديدة قوية، فشل حارس بيرنلي في التصدى لها.

ويتصدر أرسنال الدوري الإنكليزي مؤقتا برصيد 6 نقاط، بينما بقي رصيد بيرنلي عند 3 نقاط، في المركز الثالث.

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