السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

2019/08/17 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا للفريق مهاب مميش.كما أصدر الرئيس المصري قرارا جمهوريا لآخر بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا له للموانئ والمنافذ البحرية، علما أن مميش تولى رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس 2012.وتعد قناة السويس شريانا هاما للنقل […]

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