قدسية الأقصى وقدسية فلسطين

2019/08/17 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا قدسية لمسجد بدون المصلين، ولا قدسية لوطن بدون المواطنين، وقد أثبت الشعب الفلسطيني جدارة استحقاقه لقدسية المسجد الأقصى، الذي هو أولى

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