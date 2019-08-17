2019/08/17 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع كل تراجع لقوات المعارضة في ريفي إدلب وحماة، تتعالى الأصوات المطالبة بدور تركي أكثر فاعلية في وقف تقدم النظام، والحد من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولويات أنقرة في شرق الفرات بين الرغبة والقدرة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولويات أنقرة في شرق الفرات بين الرغبة والقدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).