نواب ومجلس ديالى بين مؤيد ومعارض لاغلاق منفذ مندلي مع ايران

2019/08/17 | 17:12

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بغداد:سومر نيوز

ماتزال قضية اغلاق منفذ مندلي الحدودي مع ايران شرقي ديالى بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالم...

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