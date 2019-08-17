2019/08/17 | 17:15

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الهند تخفف القيود الامنية الصارمة على سكان كشمير

خففت السلطات الهندية، اليوم السبت، القيود الأمنية الصارمة التي

فرضتها على إقليم كشمير عقب إلغاء الحكم الذاتي فيه.وبعد أسبوعين تقريبا من الحصار المعلوماتي غير المسبوق، كتب شهيد

شودهاري مفوض التنمية في مدينة سريناغار أكبر مدينة في كشمير على

"تويتر"، أن أعمال استئناف خدمات الهاتف الأرضي انطلقت والقيود سترفع

عن معظم المناطق اعتبارا من اليوم،فيما تواصل المقرات الحكومية عملها.وطمأن المسؤول سكان كشمير بالقول

إن المنتجات الأساسية موجودة بوفرة وليس هناك أي دوافع للهلع وشراء

السلع وخزنها.من جانبها، أكدت الشرطة المحلية عبر "تويتر" تخفيف الإجراءات الأمنية في 35

منطقة، واصفة الوضع الحالي بـ"السلمي".وأفادت أكبر وكالة إخبارية في

الهند PTI بأن خدمات الهاتف الأرضي استؤنفت في 17 من أكثر من 100 مقسم

هاتفي في سريناغار، وكذلك في بعض مناطق أخرى بالإقليم

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