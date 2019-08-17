الحشد الشعبي في الأنبار ينتشر على خط سير الحجاج لتأمين عودتهم

2019/08/17 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، اليوم السبت، بالانتشار على خط سير عودة حجاج بيت الله الحرام لتأمين عودتهم الى ديارهم.

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