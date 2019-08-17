2019/08/17 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس التوتر المتواصل مع إيران في الخليج الفارسي، أو التقلبات في العالم العربي، وكذا ليست الحملة الانتخابية في إسرائيل، ما تقف على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تهمل الشرق الأوسط وروسيا… وتركز على الصين) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تهمل الشرق الأوسط وروسيا… وتركز على الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).