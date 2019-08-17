حكيم شاكر يحمل الاتحاد العربي مسؤولية تأخر وصول وفد الزوراء

2019/08/17 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… حمل مدرب نادي الزوراء، حكيم شاكر، الاتحاد العربي لكرة القدم، مسؤولية تأخر وصول وفد النوارس الى المغرب للمشاركة في الملحق المؤهل لبطولة “كأس محمد السادس” للأندية الأبطال.وقال شاكر في مؤتمر صحفي تابعته /المعلومة /، إن “يوم امس كان اول تجمع حقيقي للفريق وكما يعلم الجميع الموسم الكروي انتهى قبل 20 يوماً […]

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