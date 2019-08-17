وزير الداخلية العراقي يصل طهران

2019/08/17 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل اليوم السبت، وزير الداخلية العراقي "ياسين الياسري" الى طهران.

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