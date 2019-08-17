تدمير وكر لداعش قرب تلال حمرين

2019/08/17 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، السبت، تدمير وكر لتنظيم داعش الإرهابي قرب تلال حمرين في محافظة كركوك.

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