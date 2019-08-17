قيادة شرطة الانبار تصدر بيانا بشأن الاعتداء على مواطن كردي في الفلوجة

2019/08/17 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة شرطة الانبار، السبت، بيانا بشان الاعتداء على مواطن كردي لديه مطعم في مدينة الفلوجة شرقي المحافظة.

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