الاردن يرحب باتفاق المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير

2019/08/17 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الاردن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي بتوقيع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الحرية والتغيير ، الاتفاق الانتقالي الذي يطلق مرحلة جديدة في السودان.وقدم الصفدي “أطيب التهاني للشعب السوداني بتوقيع الاتفاق الانتقالي؛ إطلاقا لمرحلة جديدة” ، متمنيا تحقيق أمنيات الشعب السوداني في تكريس الديمقراطية وتحقيق الأمن والأمان والإنجاز.واكد الصفدي في تصريح […]

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