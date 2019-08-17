ماجدة التميمي تعلق على الفساد: “انطلق السهم نحو الهدف”!

2019/08/17 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق علقت النائبة عن تحالف سائرون ماجدة التميمي على تفشي الفساد قائلة: “انطلق السهم نحو الهدف”.وفي تدوينة لها على تويتر كتبت التميمي ما نصه: “أيها الفاسدون نفذ الصبر وحان وقت الحساب بعد انجازنا للمهمة ، انطلق السهم نحو الهدف” واختتمت تغريدتها بهاشتاك # سائرون – على – نهج – قائد – الاصلاح

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