2019/08/17 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق يتظاهر طلبة السادس الاعدادي، الاحد ، امام مبنى وزارة التربية للمطالبة بسن قرار لتحسين المعدل.وذكرت لجنة تنسيقية تظاهرات السادس الاعدادي، في بيان تابعته “يس عراق”، أن طلبة السادس الاعدادي ينظمون تظاهرة امام وزارة التربية يوم غد الاحد للمطالبة “بتحسين المعدل” وذلك بعد وقوع الظلم والحيف عليهم من خلال تصحيح المواد وصعوبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبة السادس الاعدادي يتظاهرون الاحد أمام وزارة التربية للمطالبة بسن قرار لتحسين المعدل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلبة السادس الاعدادي يتظاهرون الاحد أمام وزارة التربية للمطالبة بسن قرار لتحسين المعدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).