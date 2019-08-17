الاتحادية تعلن تدمير وكر لداعش قرب تلال حمرين

2019/08/17 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، تدمير وكر لداعش قرب تلال حمرين.

وذكر بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللواء 4 وبإسناد فوج المشاة الآلي الفرقة الخامسة، تمكن من تدمير وكر للعصابات الارهابية اثناء تفتيش مناطق العواشرة والمبدد وابو رگبة غرب ناحية الرشاد في كركوك والمحاذية لتلال حمرين”.

وأوضح، ان “الوكر يحتوي على مواد غذائية وملابس وفرش وادوات طبخ والاستيلاء على عجلة نوع بيكب ودراجة نارية”.

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