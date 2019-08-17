العثور على 1700 قنبلة في قلعة روسية

2019/08/17 | 17:32

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بغداد اليوم- متابعة

تم العثور على مستودع للذخيرة، في قلعة تاريخية بمدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرم غرب روسيا، ...





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