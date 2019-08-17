2019/08/17 | 17:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تم العثور على مستودع للذخيرة، في قلعة تاريخية بمدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرم غرب روسيا، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العثور على 1700 قنبلة في قلعة روسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
تم العثور على مستودع للذخيرة، في قلعة تاريخية بمدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرم غرب روسيا، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العثور على 1700 قنبلة في قلعة روسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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