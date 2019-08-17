“العصائب” تتنصل من مسؤوليتها حيال اعتداء عنصرين منها على شرطي بواسط

2019/08/17 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنصلت حركة “عصائب أهل الحق” من مسؤوليتها حيال اعتداء عنصرين منها بالاعتداء على مركز شرطة بواسط.

وأكدت الحركة عصائب التزامها بـ “الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون في جميع مفاصل الحياة اليومية”.

وذكـر مكتب الحركة، في محافظة واسط أن “ما حصل من إطلاق عيارات نارية خلال حفل زفاف واعتداء على أحد عناصر الشرطة في الكوت هو حادث اجتماعي ولا علاقة للحركة به “.

وشدّد أن “الحركة لا تعطي اي حصانة لافرادها في حال مخالفة القانون “.

وكان أحد عناصر الشرطة في الكوت تعرض لاعتداء من قبل شخصين يدعيان انتمائهما للحركة، وقد تم اعتقالهما وايداعهما الحجز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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