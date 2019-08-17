الفتح: الإفراج عن الناقلة الإيرانية والبريطانية حصل بسبب وساطة العراق

2019/08/17 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بين تحالف الفتح ،اليوم السبت، أن وساطة الحكومة العراقية نجحت في تخفيف حدة التوتر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبريطانيا، فيما أوضح أن وساطة

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