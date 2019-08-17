الحركة الاسلامية تكشف عن مؤامرة لقتل الشيخ الزكزاكي

2019/08/17 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الحركة الإسلامية في نيجيريا، عن مؤامرة حاكتها حكومة ابوجا لقتل الشيخ ابراهيم الزكزاكي في الهند، رافضة الادعاءات المزيفة التي اطلقتها السلطات النيجيرية بشأن رحلته

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