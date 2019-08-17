السعودية تعترف بتعرض معمل للغاز في

2019/08/17 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، السبت، بتعرض معمل للغاز في "حقل الشيبة" لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة.ونقلت "سكاي نيوز" عن الفالح قوله، إن "إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في (حقل الشيبة) البترولي تعرّضت لهجوم من طائرات مسيرة مفخخة".وأضاف أنه "تم السيطرة على الحريق المحدود".

وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق من، اليوم السبت، استهداف حقل ومصفاة نفط الشيبة، التابعة لشركة أرامكو السعودية، شرقي المملكة، فيما أكدوا أنه تم في الهجوم الذي يعد الأول من نوعه استخدام 10 طائرات مسيرة، حسبما نقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

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