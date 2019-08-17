2019/08/17 | 17:41

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طبيب مخمور يحاول اغتصاب مواطنة في ذي قار داخل مستشفى الشطرة

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طبيب مخمور يحاول اغتصاب مواطنة في ذي قار داخل مستشفى الشطرة

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