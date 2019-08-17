تقوده دوائر حكومية... الكشف عن مخطط لتدمير بعقوبة واستغلال أراضيها

2019/08/17 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

كشف رئيس مجلس ديالى علي الدايني، اليوم السبت، عن اسلوب جديد اعتبره لتدمير طبيعة بعقوبة واستغلال اراضيها، فيما اشار الى ،أن" ذلك تقف خلفه دوائر.

وقال الدايني لـ"الغد برس" ،إن" هناك وجه آخر من أوجه تدمير طبيعة بعقوبة واستغلال اراضيها الزراعية، وهو قيام بعض الدوائر برفع كتب تطالب الوزارات فيها بتغيير جنس اراضي زراعية في بعقوبة وتقترح تحويلها الى تجارية وسكنية".

وأضاف،أن" هذا الفعل تقوده جهات بنكهة شرعية لإستغلال تلك الاراضي والتصرف بها ، خاصة وان ديالى لاتحتاج الى مولات ومجمعات تجارية في ظل وجود عدد منها مطروحة للعمل في الوقت الراهن"، متسائلا"لماذا لايتم استغلال تلك الاراضي كمتنزهات ترفيهية للعوائل ؟".

وأشار الى أن" الاراضي الزراعية خاصة في مدينة بعقوبة اصبحت قليلة ومن الخطأ استغلالها كتجارية للإستفادة منها"، مبينا ،أن" مجلس ديالى قام بإيقاف ومن خلال بعض القررارات والمخاطبات بالحد من بعض التجاوزات على الاراضي خلال الفترة الماضية".

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