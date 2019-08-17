الحكومة وعصا المرجعية

2019/08/17 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / رحيم الخالدي…

كثير من الناس لا يفرق بين الحكومة والدولة..



لذا نرى اليوم أن هنالك جهالة أصابت المجتمع، وأصبح الم...

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