2019/08/17 | 17:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كثير من الناس لا يفرق بين الحكومة والدولة..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكومة وعصا المرجعية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / رحيم الخالدي…
كثير من الناس لا يفرق بين الحكومة والدولة..
لذا نرى اليوم أن هنالك جهالة أصابت المجتمع، وأصبح الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكومة وعصا المرجعية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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