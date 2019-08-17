2019/08/17 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، ان قرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بالغاء الموافقات الخا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدفاع النيابية: قرار عبدالمهدي جيد..دفاعاتنا غير قادرة على منع طائرات الكيان الصهيوني واميركا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الدفاع النيابية: قرار عبدالمهدي جيد..دفاعاتنا غير قادرة على منع طائرات الكيان الصهيوني واميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).