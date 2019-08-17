الاردن يرحب باتفاق المجلس العسكري السوداني

2019/08/17 | 17:44

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رحب الاردن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي بتوقيع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الحرية والت...

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