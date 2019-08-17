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الاردن يرحب باتفاق المجلس العسكري السوداني


الاردن يرحب باتفاق المجلس العسكري السوداني
2019/08/17 | 17:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

رحب الاردن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي بتوقيع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الحرية والت...

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