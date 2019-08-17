2019/08/17 | 17:46

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تفاصيل إعارة سيبايوس:آرسنال سيدفع 15 مليون باوند، تشمل المبلغ الذي سيُدفع لريال مدريد

مقابل الإعارة ورواتبه طوال الموسم.آرسنال لا يملك أحقية شراء اللاعب الآسباني، حيث أن ريال مدريد يرون

أن مستقبله بالقلعة البيضاء.

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