2019/08/17 | 17:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
الدوري الالماني الجولة 1 ..
الدوري الالماني الجولة 1 ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الالماني الجولة 1 .. (دورتموند 1 × 1 اوغسبورغ) .. هدف التعادل د 3) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الدوري الالماني الجولة 1 ..
(دورتموند 1 × 1 اوغسبورغ) ..
هدف التعادل د 3
الدوري الالماني الجولة 1 ..
(دورتموند 1 × 1 اوغسبورغ) ..
هدف
التعادل د 3
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الالماني الجولة 1 .. (دورتموند 1 × 1 اوغسبورغ) .. هدف التعادل د 3) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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