2019/08/17 | 17:46

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الدوري الالماني الجولة 1 ..



(دورتموند 1 × 1 اوغسبورغ) ..



هدف التعادل د 3

الدوري الالماني الجولة 1 ..



(دورتموند 1 × 1 اوغسبورغ) ..



هدف

التعادل د 3

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