كتلـة تحالف القـرار : البرلمان يعانـي ضعفا كبيرا وسنجمـع تواقيع لحـله

2019/08/17 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغت الكتل السياسيـة ممثليهـا بوجود حراك برلمانـي لجمع تواقيع ،تمهيدا لحل مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل .وذكر النائب عن كتلة تحالف القرار طلال الزوبعي في تصريح لوكالة وطن للانباء ، ان ” الدورة التشريعيـة الحالية هي الاضعف قياسا بالدورات السابقة ، ولم تشهد انجازا فعليا لمجلس النواب ، بسبب الادارة الضعيفة لرئاسة البرلمان والمؤشر […]

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