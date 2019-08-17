حملة في بغداد لملاحقة العمالة الوافدة المخالفة لشروط الاقامة “صور”

2019/08/17 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تنفذ فرق وزارة الداخلية حملة في بغداد لملاحقة العمالة الاجنبية الوافدة المخالفة لشروط الاقامة.وأظهرت صور وردت الى “يس عراق” اعتقال عدد من العمال الاجانب وأغلبهم يحملون الجنسية البنغالية لمخالفتهم شروط الاقامة.ويأتي هذا التحرك عقب قرارات اصدرها وزير الداخلية ياسين الياسري تقضي بإبعاد العمالة الاجنبية المخالفة لشروط الاقامة بصورة عاجلة.

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