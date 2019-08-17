الخزعلي يحذّر من مخطط قريب يستهدف الحشد: تفجير المخازن ظاهرة خطيرة للغاية

2019/08/17 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادحذر الأمين نالعام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، السبت، من استمرار ظاهرة تفجير مخازن الحشد الشعبي، وهو مؤشر على وجود مخطط قريب يراد تنفيذه، حسب قوله.

ووصف الخزعلي في تغريدة له على حسابه في تويتر، استمرار ظاهرة تفجير مخازن الحشد الشعبي بدون التأكد من الأسباب الحقيقية بـ “الظاهرة الخطيرة للغاية”، كون ذلك يعني استنزاف امكانيات الحشد، لافتًا إلى أن “ذلك يدل على أن هناك مخطط قريب يراد تنفيذه”.

وأضاف الخزعلي: لن تحفظ السيادة الوطنية إلا بإجراءات كاملة في خزن الأسلحة وكذلك امتلاك العراق القدرة على الدفاع عن أرضه وسمائه”.

يُذكر أن كدس عتاد تابع للحشد الشعبي انفجر الاثنين الماضي في قاعدة الصقر العسكرية جنوبي بغداد.وتشير بعض المصادر إلى أن الانفجار ناجم عن قصف بطائرات يُعتقد أنها إسرائيلية، ويطالب نواب بحماية الأجواء العراقية، فيما تعلن جهات محلية أن الحادث ناجم عن حريق في مخازن العتاد.وأصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمرًا بمنع مرور الطائرات في الأجواء العراقية دون تصريح منه.

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