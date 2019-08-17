نائبة عن “اليكتي” تطالب الحكومة الاتحادية بتطبيق المادة 140 لتنعم كركوك بالسلام

2019/08/17 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادطالبت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني الماس فاضل، السبت، الحكومة الاتحادية بإنهاء التوتر في كركوك وتطبيق المادة 140 لتنعم المحافظة بالسلام.

وقالت فاضل في تصريح لـ “كلكامش برس” إن “الحوارات جادة بين بغداد وأربيل لحل الاختلاف في وجهات النظر بين الطرفين”، مطالبة حكومة بغداد بـ “تنفيذ التزاماتها اتجاه الإقليم وكذلك على الإقليم ان ينفذ ما عليه، لان كل طرف مكمل للآخر”.

ودعت فاضل الحكومة الاتحادية أن “تقدم ما عليها لإنهاء التوتر الأمني في كركوك وتطبيع الأوضاع وتنفيذ المادة 140 لكي تنعم كركوك بسلام، وتتمكن من خوض انتخابات حقيقية نزيه تخدم بها أبناء الشعب”، مبينة أن “كركوك مدينة المحبة والتآخي وستبقى رغم الخلافات تضم جميع أهاليها عربا كردا تركمانا ومسيحيين”.

وأوضحت أن “هناك حوارات مستمرة بين الطرفين حول موضوع النفط وكذلك حول موضوع كركوك والوضع الأمني فيها وهي واحدة من المحاور المهمة التي يتم النقاش بها بين الطرفين”، لافتة إلى أن “رواتب الإقليم هي ضمن الموازنة الحالية وأقرها مجلس النواب ويجب أن لا تكون عليها أي مشاكل”.

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