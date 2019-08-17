2019/08/17 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dieKAKDIfa0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المجلة _ مع الضيف هارون رياض / نحات ورسام 2019/8/17) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المجلة _ مع الضيف هارون رياض / نحات ورسام 2019/8/17) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).