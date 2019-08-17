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شاهد بالفيديو.. الكتل السياسية تتوعد رئيس الوزراء بجلسة نيابية طارئة لمناقشة ما أنجز من البرنامج الحكومي


شاهد بالفيديو.. الكتل السياسية تتوعد رئيس الوزراء بجلسة نيابية طارئة لمناقشة ما أنجز من البرنامج الحكومي
2019/08/17 | 18:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 7ce62MgoH8g

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