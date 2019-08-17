برئاسة العامري .. الشورى المركزية لمنظمة بدر تعقد اجتماعها الدوري

2019/08/17 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد …ترأس الامين العام لمنظمة بدر ورئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري ، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً للشورى المركزية لمناقشة الامور التنظيمية والاستعداد لأحياء مراسيم شهر محرم الحرام .استهل الاجتماع بتلاوة ايات من الذكر الحكيم ترحماً على ارواح شهداء العراق .اكد الحاج العامري على ضرورة احياء مراسم شهر محرم الحرام كواجب عقائدي وامتداد […]

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