2019/08/17 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي تقي امرلي،اليوم السبت،ان هناك ضربات خارجية تتعرض لها مواقع ومعسكرات الحشد الشعبي وبشكل قصدي ومتعمد .

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