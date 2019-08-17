مصدر أمني لـ

2019/08/17 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

افاد مصدر امني في قيادة عمليات حشد محافظة الانبار، اليوم السبت، بأن مواقع ارتكاز خلايا تنظيم داعش الارهابي تعرضت للقصف جوي غربي الانبار

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