2019/08/17 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WjpBJch6vKE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصة سرقة منزل طبيب بواسطة خروف في البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصة سرقة منزل طبيب بواسطة خروف في البصرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).