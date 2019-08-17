أمريكا تمدد مهلة السماح لـ هواوي الصينية للشراء من موردين أمريكيين

2019/08/17 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، بأن وزارة التجارة الأمريكية مددت المهلة السماح التي سبق ومنحتها لشركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية للشراء من شركات توريد أمريكية.

ونقلت الوكالة عن مصدرين امريكيين مطلعين، قولهما ان الادارة الامريكية مددت "الترخيص العام المؤقت" لمدة ثلاثة أشهر، لتتمكن شركة "هواوي" من خدمة عملائها الحاليين.

وقال أحد المصدرين إنه من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع الجاري.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد سمحت في بادئ الأمر للشركة الصينية بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في أيار بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي.

وسيأتي التمديد ليجدد اتفاقا من المقرر أن ينتهي في 19 آب الجاري لتظل "هواوي" قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية وتوفير تحديثات لبرامج هواتف "هواوي" المحمولة.

لكن "هواوي" لا تزال ممنوعة من شراء قطع غيار ومكونات أمريكية لتصنيع منتجات جديدة، دون الحصول على تصاريح خاصة إضافية.

وامتنعت وزارة التجارة الأمريكية مساء امس الجمعة، عن التعليق على تصريحات للوزير ويلبور روس على تلفزيون "CNBC" قبل أيام، قال خلالها إن التصاريح القائمة سارية حتى الاثنين.

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