إخلاء قطار ومحطة في ألمانيا بسبب شخص

2019/08/17 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اضطرت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، إلى إخلاء قطاراً فائق السرعة جميع الركاب، خشية وقوع هجوم بعد ملاحظة وجود شخص مثير للقلق.

وذكر متحدث باسم السكك الحديدية، أن شرطة مدينة غوتينغن أخلت نحو 900 راكب كانوا يستقلونه للاشتباه بأحدهم الذي أثار الخوف ما دفع الركاب إلى إبلاغ النجدة فحضرت الشرطة وأخلت المحطة أيضا، بحسب وسائل اعلام المانية.

وأضاف أن القطار كان في طريقه من ميونخ إلى هامبورغ، وقامت الشرطة بإلقاء القبض على رجل يبدو أنه مختل أثناء قيامها بالتفتيش، مشيرا الى انه لم تتأكد الإشارات عن وجود تهديد ملموس.

وقد ألقي القبض على الرجل (55 عاما) في محطة قطارات غوتينغن وتم تسليمه إلى أطباء في عيادة متخصصة.



وبعد إلقاء القبض عليه عاد العمل بشكل طبيعي داخل المحطة.

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